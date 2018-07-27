Радио КБР 18.00 bal — 2018.07.27 18:27
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— КъБ-м къыщыхъуа гъуэгу насыпыншагъэм зы бзылъхугъэ хэк1уэдащ.
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— Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса в Баксанском районе находятся в больницах республики.
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