Радио КБР 16.00 rus — 2017.04.27 16:28

— На заседании парламента Кабардино-Балкарии был заслушан отчет правительства республики за 2016 год(Председатель Правительства КБР-А.Мусуков.)— Кавказская выдра, занесенная в Красную книгу РФ, впервые за 10 лет замечена в лесах Кабардино-Балкарии.— В Майском районе Кабардино-Балкарии временно приостановлена подача газа.— В СКГИИ проходит концерт «Мы выбираем жизнь».— Во время восхождения на Эльбрус, двое альпинистов сорвались со скал на высоте 4900 метров. (Специалист-эксперт группы пропаганды и связью с общественностью МЧС России по КБР- А. Алтудов).