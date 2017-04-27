Радио КБР 16.00 rus — 2017.04.27 16:28
— На заседании парламента Кабардино-Балкарии был заслушан отчет правительства республики за 2016 год(Председатель Правительства КБР-А.Мусуков.)
— Кавказская выдра, занесенная в Красную книгу РФ, впервые за 10 лет замечена в лесах Кабардино-Балкарии.
— В Майском районе Кабардино-Балкарии временно приостановлена подача газа.
— В СКГИИ проходит концерт «Мы выбираем жизнь».
— Во время восхождения на Эльбрус, двое альпинистов сорвались со скал на высоте 4900 метров. (Специалист-эксперт группы пропаганды и связью с общественностью МЧС России по КБР- А. Алтудов).