Радио КБР 16.00 rus — 2017.04.26 16:20

— Премьер-министр КБР Алий Мусуков встретился с заместителем председателя комитета по экологии и охране окружающей средыГосударственной Думы ФС РФ Владимиром Пановым.— Сегодня депутат Госдумы РФ от КБР Заур Геккиев принял участие в форуме «Кавказ без опасности» Северо-Кавказского центра МЧС России.— В прокуратуре КБР подвели итоги работы отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел и службы судебных приставов за 1 квартал 2017г. (ЗАПИСЬ: О.Неботова, старший помощник прокурора КБР).— В Нальчике проходит матчевая встреча по вольной борьбе. (ЗАПИСЬ: Т.Ахохов, заместитель Председателя Правительства КБР).