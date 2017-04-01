Радио КБР 16.00 rus — 2017.04.24 16:25

— В Приэльбрусье отмечен высокий уровень организации отдыха.— Сегодня в МВД РФ по КБР прошла встреча с руководителем общественного совета при МВД России Анатолием Кучерена.— Сегодня в Национальном музее КБР открылась выставка, приуроченная ко Дню Черкесского флага. (ЗАПИСЬ: Ф. Наков, директор музея).— Ученые из Нальчика работают над созданием 3D-принтера для печати суперконструкционными термопластами.— В Эльбрусском районе пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. (ЗАПИСЬ: А.Тарим, руководитель пресс-службы).