Радио КБР 16.00 rus — 2017.04.18 16:24

— В КБР проходит «Неделя без турникетов».— Образцовый ансамбль национального танца «Джигиты Чегема» стал лауреатом I степени первого Всероссийского фестиваля-конкурса «Полифония сердец».— Пожарно-спасательные части Прохладненского местного пожарно-спасательного гарнизона провели День открытых дверей. (ЗАПИСЬ: А.Алтудов, специалист-эксперт группы пропаганды и связям с общественностью МЧС России по КБР).— В эти минуты стартует Первенство Вооружённых сил России по боксу среди юниоров. (ЗАПИСЬ: Залим Керефов, гостренер КБР по боксу).