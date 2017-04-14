Радио КБР 16.00 rus — 2017.04.14 16:33

— Глава республики Юрий Коков подписал указ об упразднении Госкомсми по КБР.— Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования по КБР напоминает жителям республики способы замены медицинского полиса в случае его утраты (ЗАПИСЬ: КАНТЕЕВА)— С 15 апреля на реках и водоемах КБР запрещается добыча любых видов водных биоресуров.— Завтра в Нальчике пройдет пройдет хирургическая конференция «Актуальные вопросы клинической патологии. Достижения и перспективы» (ЗАПИСЬ: Л. Шомахова)