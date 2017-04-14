Радио КБР 16.00 rus — 2017.04.14 16:33
— Глава республики Юрий Коков подписал указ об упразднении Госкомсми по КБР.
— Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования по КБР напоминает жителям республики способы замены медицинского полиса в случае его утраты (ЗАПИСЬ: КАНТЕЕВА)
— С 15 апреля на реках и водоемах КБР запрещается добыча любых видов водных биоресуров.
— Завтра в Нальчике пройдет пройдет хирургическая конференция «Актуальные вопросы клинической патологии. Достижения и перспективы» (ЗАПИСЬ: Л. Шомахова)

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.04.14 16:37

— Къэсей хьэблэ Парламентым и унафэщ1ыр щыхьэщ1ащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2017.04.14 16:35

— Бюгюн Парламентини Президиумуну жыйылыуу болгъанды

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 rus — 2017.04.14 16:33

— Глава республики Юрий Коков подписал указ об упразднении Госкомсми по КБР.

Подробнее