Радио КБР 16.00 rus — 2017.04.12 16:22

— Сегодня состоялось совместное заседание постоянно действующего координационного совещанияпо обеспечению правопорядка в КБР и Совета по экономической и общественной безопасности КБР. (ЗАПИСЬ: А.Кудаев, Председатель Госкомтранса КБР ).— В Министерстве природных ресурсов и экологии КБР прошло расширенное совещание с подведомственными ГКУ-лесничествами и ГБУ–лесхозами.— В эти минуты в Музее ИЗО им. А. Л. Ткаченко открывается выставка работ Якуба Аккизова.— Сегодня Спартак-Нальчик сыграет с Московским Спартаком-2.