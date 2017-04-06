Радио КБР 16.00 rus — 2017.04.06 16:26

— Сегодня глава КБР Юрий Коков на своей странице в INSTAGRAM поздравил Народного артиста РФ Бориса Темирканова с 80-летием.— Предпринимается комплекс мер по ликвидации очага возгорания на территории Эльбрусского лесничества. (ЗАПИСЬ: Ахмед Алтудов).— В КБР завершился первый этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».— 140 миллионов рублей получит КБР на ремонт региональных дорог.— В Нальчике завтра юбилейный вечер, посвященный 100-летию народных артистов РФ Али Тухужева и Куны Дышековой.