Радио КБР 16.00 rus — 2017.04.06 16:26
— Сегодня глава КБР Юрий Коков на своей странице в INSTAGRAM поздравил Народного артиста РФ Бориса Темирканова с 80-летием.
— Предпринимается комплекс мер по ликвидации очага возгорания на территории Эльбрусского лесничества. (ЗАПИСЬ: Ахмед Алтудов).
— В КБР завершился первый этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
— 140 миллионов рублей получит КБР на ремонт региональных дорог.
— В Нальчике завтра юбилейный вечер, посвященный 100-летию народных артистов РФ Али Тухужева и Куны Дышековой.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2017.04.06 16:28

— Темыркъан Борис илъэс 80 зэрырикъумк1э республикэм и унафэщ1 К1уэк1уэ Юрий ехъуэхъуащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2017.04.06 16:27

— Нальчикде терроризмге къажау митинг боллукъду.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 rus — 2017.04.06 16:26

— Сегодня глава КБР Юрий Коков на своей странице в INSTAGRAM поздравил Народного артиста РФ Бориса Темирканова с 80-летием.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 13.00 kab — 2017.04.06 13:27

— Тырныауз пэгъуэнэгъуу мэз щ1агыр маф1эм ес.

Подробнее