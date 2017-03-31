Радио КБР 16.00 rus — 2017.03.31 16:33
— Сегодня состоялось подписание трехстороннего Соглашения между КБР и Федерацией конного спорта РФ о взаимном сотрудничестве. (ЗАПИСЬ: Юрий Коков).
— В Петербургском международном образовательном форуме принимает участие министр образования, науки и по делам молодёжи КБР Нина Емузова.
— Сегодня в РЦДТиЮ состоялся первый открытый республиканский конкурс «Мой учитель – 2017». (ЗАПИСЬ: Алан Гордиенко).
— С 6 по 13 апреля по Северокавказской железной дороге будет курсировать поезд «Победа».