Радио КБР 16.00 rus — 2017.03.31 16:33

— Сегодня состоялось подписание трехстороннего Соглашения между КБР и Федерацией конного спорта РФ о взаимном сотрудничестве.(ЗАПИСЬ: Юрий Коков).— В Петербургском международном образовательном форуме принимает участие министр образования, науки и по делам молодёжи КБР Нина Емузова.— Сегодня в РЦДТиЮ состоялся первый открытый республиканский конкурс «Мой учитель – 2017». (ЗАПИСЬ: Алан Гордиенко).— С 6 по 13 апреля по Северокавказской железной дороге будет курсировать поезд «Победа».