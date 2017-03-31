Радио КБР 16.00 rus — 2017.03.31 16:33
— Сегодня состоялось подписание трехстороннего Соглашения между КБР и Федерацией конного спорта РФ о взаимном сотрудничестве. (ЗАПИСЬ: Юрий Коков).
— В Петербургском международном образовательном форуме принимает участие министр образования, науки и по делам молодёжи КБР Нина Емузова.
— Сегодня в РЦДТиЮ состоялся первый открытый республиканский конкурс «Мой учитель – 2017». (ЗАПИСЬ: Алан Гордиенко).
— С 6 по 13 апреля по Северокавказской железной дороге будет курсировать поезд «Победа».

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.03.31 16:34

— К1уэк1уэ Юрий УФ-м и Президентым и деж щызэхаша щ1ып1э самоуправленэмк1э советым хагъэхьащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2017.03.31 16:34

— Юрий Коков РФ-ны Президентинде энчи советни къауумуна киргенди.

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Radio
Радио

Радио КБР 16.00 rus — 2017.03.31 16:33

— Сегодня состоялось подписание трехстороннего Соглашения между КБР и Федерацией конного спорта РФ о взаимном сотрудничестве.

Подробнее