Радио КБР 16.00 rus — 2017.03.30 16:25

— Сегодня Глава КБР Юрий Коков и Полномочный представитель Президента России в СКФО Олег Белавенцев посетили строительную площадку промышленного комплекса «Этана» в Майском районе.(ЗАПИСЬ: Ю.Ашинов, ген. директор ПК «Этана»).— КБР принимает участие в комплексной тренировке Южного регионального центра МЧС России. (ЗАПИСЬ: А. Алтудов, специалист-эксперт группы пропаганды и связью с общественностью МЧС России по КБР.)— В Нальчике отметят Всемирный день здоровья.