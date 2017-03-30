Радио КБР 16.00 rus — 2017.03.30 16:25
— Сегодня Глава КБР Юрий Коков и Полномочный представитель Президента России в СКФО Олег Белавенцев посетили строительную площадку промышленного комплекса «Этана» в Майском районе. (ЗАПИСЬ: Ю.Ашинов, ген. директор ПК «Этана»).
— КБР принимает участие в комплексной тренировке Южного регионального центра МЧС России. (ЗАПИСЬ: А. Алтудов, специалист-эксперт группы пропаганды и связью с общественностью МЧС России по КБР.)
— В Нальчике отметят Всемирный день здоровья.

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Радио КБР 18.10 kab — 2017.03.30 18:34

— Белавенцев Олегрэ К1уэк1уэ Юрийрэ Налшыч щызы1ущ1ащ.

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Радио КБР 18.10 bal — 2017.03.30 18:32

— Бюгюн Президентни ШКФО-толу эркинликли келечиси ишчи жумуш бла КъМ-гъа келип турады.

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Радио

Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.30 18:30

— Сегодня состоялась рабочая встреча полпреда Президента РФ в СКФО Олега Белавенцева и главы КБР Юрия Кокова.

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Radio
Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2017.03.30 16:28

— Белавенцев Олегрэ К1уэк1уэ Юрийрэ Налшыч щызы1ущ1ащ.

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