Радио КБР 16.00 rus — 2017.03.29 16:33

— Сегодня в Доме Правительства КБР состоялось совещание.(ЗАПИСЬ: Г.Губин, специальный представитель Главы КБР по обеспечению взаимодействия с федеральными органами государственной власти и правительством Москвы)— Сегодня в Нальчике состоялся отчетный Совет Союза «Объединение организаций профсоюзов КБР». (ЗАПИСЬ: Ф.Амшокова, руководитель профсоюзов Кабардино-Балкарии)— Член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев направил прошение о реконструкции ароэпорта в г.Нальчик— В КБР завершилось первенство СКФО по вольной борьбе.