Радио КБР 16.00 rus — 2017.03.29 16:33
— Сегодня в Доме Правительства КБР состоялось совещание. (ЗАПИСЬ: Г.Губин, специальный представитель Главы КБР по обеспечению взаимодействия с федеральными органами государственной власти и правительством Москвы)
— Сегодня в Нальчике состоялся отчетный Совет Союза «Объединение организаций профсоюзов КБР». (ЗАПИСЬ: Ф.Амшокова, руководитель профсоюзов Кабардино-Балкарии)
— Член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев направил прошение о реконструкции ароэпорта в г.Нальчик
— В КБР завершилось первенство СКФО по вольной борьбе.

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Радио КБР 18.10 kab — 2017.03.29 18:37

— «Урысей зэкъуэт» политпартым и унафэщ1ым и япэ къуэдзэ Щхьэгуэш Адэлбий къелъытэ Налшык и кхъухьлъатэ къэт1ысып1эр къызэгъэпэщыжыныр

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Радио КБР 18.10 bal — 2017.03.29 18:36

— Профсоюзла 2016-чы жылны кёрюмдюлерин чыгъаргъандыла.

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Радио

Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.29 18:36

— Сегодня в Доме Правительства КБР состоялось совещание.

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.03.29 16:34

— КъБ-м и Профсоюзхэм я федерацэм 2016 гъэм зэф1агъэк1а лэжьыгъэр щызэхалъхьэж, 2017 гъэм зэлэжьынухэр щаубзыху зэ1ущ1э щы1ащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2017.03.29 16:34

— Профсоюзла 2016-чы жылны кёрюмдюлерин чыгъаргъандыла.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 rus — 2017.03.29 16:33

— Сегодня в Доме Правительства КБР состоялось совещание.

Подробнее