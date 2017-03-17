Радио КБР 16.00 rus — 2017.03.17 16:30
— Сегодня состоялся пленум рескома профсоюзов работников АПК КБР. (ЗАПИСЬ: С.Говоров, министр сельского хозяйства КБР).
— В КБР проходит региональный этап Всероссийского конкурса молодежных проектов «Моя страна – моя Россия».
— В Тырныаузе ведутся масштабные работы по благоустройству города. (ЗАПИСЬ: А.Тарим, руководитель пресс-службы местной администрации Эльбрусского муниципального р-на).
— Делегация из КБР продолжает свою работу на Международной туристской выставке «Интурмаркет 2017».
— В эти минуты в Тырныаузе проходит торжественное открытие международной матчевой встречи по боксу.