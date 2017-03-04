Радио КБР 16.00 rus — 2017.03.03 16:30

— Сегодня в горах КБР при сходе лавины на горе Чегет погибли 4 человека.(ЗАПИСЬ: К. Беров, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР.)— Министр природных ресурсов и экологии КБР Хакима Биттиева встретился с первым заместителем министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Рустемом Камаловым.— Консервная промышленность КБР и достигает новых рекордов.— В КБГУ начали читают лекции по основам мировых религий. (ЗАПИСЬ: Наталья Салгалова, сотрудник пресс-службы КБГУ ).