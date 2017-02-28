Радио КБР 16.00 rus — 2017.02.28 16:26

— Кабардино-Балкария представила в Сочи экспозицию товаров народного потребления агропромышленных предприятий республики— Инвестфорум «Сочи-2017»: степень проработки проекта по возобновлению добычи вольфрамо-молибденовых руд на ТВМК находится на высоком уровне.— Сегодня Парламент КБР принял изменения в бюджет на текущий год.— В министерстве экономического развития КБР сегодня состоялась коллегия. (ЗАПИСЬ: Б.Рахаев)— Сегодня Молодежный центр КБР совместно с «Институтом гражданских инициатив» провел интенсив-семинар. (ЗАПИСЬ: Р.Гериев)— Профессионалы поварского дела соревнуются сегодня на одной из площадок регионального чемпионата рабочих профессий в Нальчике.