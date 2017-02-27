Радио КБР 16.00 rus — 2017.02.27 16:23

— Сегодня в Сочи состоится пленарное заседание, где КБР представит инвестиционные проектыСегодня Глава КБР Юрий Коков и директор АНО «Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа» Рената Шюшайте подписали соглашение о сотрудничестве.— В эти минуты в зале СКГИИ идет концерт Образцово-показательного симфонического оркестра войск национальной гвардии РФ. (ЗАПИСЬ: И.Левандовский, начальник оркестра Росгвардии, заслуженный артист РФ, полковник).— Глава Союза журналистов КБР Борис Мазихов стал одним из победителей всероссийского профессионального конкурса.— Учащиеся средней школы с. Зарагиж побывали с экскурсией в пожарной части №8 г.п. Кашхатау. (ЗАПИСЬ: Ахмед Алтудов, ведущий специалист пропаганды по связям с общественностью ГУ МЧС России по КБР.)