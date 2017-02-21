Радио КБР 16.00 rus — 2017.02.21 16:28

— Сегодня состоялась внеочередная сессия Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района.(ЗАПИСЬ: А. Килярова руководитель пресс-службы р-на.)— Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» начало проектно-изыскательские работы по дороге федерального значения «Урвань-Уштулу».— Факт добычи песчано-гравийной смеси без специального разрешения выявлен на территории Урванского муниципального района.— В Залукокоаже прошли пожарно-профилактические мероприятия. (ЗАПИСЬ: З.Кармов, инструктор пожарной профилактики Зольского р-на )— Мария Кучина выиграла чемпионат России.