Радио КБР 16.00 rus — 2017.02.21 16:28
— Сегодня состоялась внеочередная сессия Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района. (ЗАПИСЬ: А. Килярова руководитель пресс-службы р-на.)
— Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» начало проектно-изыскательские работы по дороге федерального значения «Урвань-Уштулу».
— Факт добычи песчано-гравийной смеси без специального разрешения выявлен на территории Урванского муниципального района.
— В Залукокоаже прошли пожарно-профилактические мероприятия. (ЗАПИСЬ: З.Кармов, инструктор пожарной профилактики Зольского р-на )
— Мария Кучина выиграла чемпионат России.

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.02.21 16:31

— К1уэк1уэ Юрий Урысейпсо ц1ыхубэ фронтым хэтхэм я1ущ1ащ.

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Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2017.02.21 16:29

— КъМ-ны башчысы Халкъ фронтну оноучулары бла тюбешгенди.

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Radio
Радио

Радио КБР 16.00 rus — 2017.02.21 16:28

— Сегодня состоялась внеочередная сессия Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района.

Подробнее