Радио КБР 16.00 rus — 2017.02.20 16:28

— Сегодня Глава КБР провел совещание с руководителями министерств и ведомств республики.( Зам. председателя Государственного комитета по транспорту и связи-А. Бекшоков,)— Сегодня выдающийся музыкант Джабраил Хаупа отмечает свое 75-летие. (Композитор , заслуженный деятель искусств РФ и, Адыгеи народный артист КБР -Д.Хаупа.)— С сегодняшнего дня стартовала акция «Сдай кровь-спаси жизнь!» (специалист по информации Некоммерческой микрокредитной компанией “Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства КБР»- М. Бетрозова.)— Нальчикский «Спартак» одержал победу над ярославским ФК «Шинник»