Радио КБР 16.00 rus — 2017.02.10 16:24

— В КБГУ уже прошёл круглый стол в рамках в КБР Дней РД(Глава Республики Дагестан –Р.Абдулатипов.)-Подписано Соглашения о сотрудничестве между Народным Собранием Республики Дагестан и Парламентом Кабардино-Балкарской Республики.(Председатель Парламента КБР-Т.Егорова.)-Глава КБР наградил артистов Дагестана— На поляне Чегет отпразднуют День влюбленных( Руководитель пресс-службы местной администрации Эльбрусского муниципального района -А. Тарим.)-Олег Бабгоев возглавил мировой рейтинг Международной федерации самбо.— Сегодня в ГКЗ, состоится показ кинофильма «Софичка».