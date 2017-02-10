Радио КБР 16.00 rus — 2017.02.10 16:24
— В КБГУ уже прошёл круглый стол в рамках в КБР Дней РД(Глава Республики Дагестан –Р.Абдулатипов.)
-Подписано Соглашения о сотрудничестве между Народным Собранием Республики Дагестан и Парламентом Кабардино-Балкарской Республики.(Председатель Парламента КБР-Т.Егорова.)
-Глава КБР наградил артистов Дагестана
— На поляне Чегет отпразднуют День влюбленных( Руководитель пресс-службы местной администрации Эльбрусского муниципального района -А. Тарим.)
-Олег Бабгоев возглавил мировой рейтинг Международной федерации самбо.
— Сегодня в ГКЗ, состоится показ кинофильма «Софичка».