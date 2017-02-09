Радио КБР 16.00 rus — 2017.02.09 16:28
— Сегодня и завтра в Кабардино-Балкарии впервые пройдут Дни культуры Республики Дагестан.
— Сегодня в КБГУ состоится вечер памяти доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН А.К. Темботова. (ЗАПИСЬ: Инна Долова)
— В Нальчике восстанавливают Олимпийскую аллею славы.
— Специалисты Роспотребнадзора по КБР советуют уделить особое внимание профилактике заболеваний гриппа и ОРВИ. (ЗАПИСЬ: М.Хацукова).
— Дзюдоисты Кабардино-Балкарии завоевали еще две медали в заключительный день первенства СКФО в Грозном.