Радио КБР 16.00 rus — 2017.02.09 16:28

— Сегодня и завтра в Кабардино-Балкарии впервые пройдут Дни культуры Республики Дагестан.— Сегодня в КБГУ состоится вечер памяти доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН А.К. Темботова. (ЗАПИСЬ: Инна Долова)— В Нальчике восстанавливают Олимпийскую аллею славы.— Специалисты Роспотребнадзора по КБР советуют уделить особое внимание профилактике заболеваний гриппа и ОРВИ. (ЗАПИСЬ: М.Хацукова).— Дзюдоисты Кабардино-Балкарии завоевали еще две медали в заключительный день первенства СКФО в Грозном.