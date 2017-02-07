Радио КБР 16.00 rus — 2017.02.07 16:31

— Глава КБР Ю.А.Коков провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 460-летия присоединения республики к России.— Сегодня Юрий Коков провел совещание по реализации проекта Центра высшего водительского мастерства «Кавказ авто-сити». (ЗАПИСЬ: Ю.Коков)— С 1 февраля увеличились пособия в связи с материнством. (ЗАПИСЬ: М. Абдуллаев — зам.рук. ГУ РО Фонда социального страхования РФ по КБР— Только что в Нальчике завершилась акция «Час без интернета», проведенная волонтерами Молодежного центра КБР.— В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете им. В. Кокова открылась Неделя науки.