Радио КБР 16.00 rus — 2018.05.16 16:24

— Субъекты малого и среднего предпринимательства КБР представили свою продукцию на 24-й Азербайджанской международной выставке.— В КБР стартовали Адаптивные экспресс-курсы по ПДД. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, старший специалист отдела по пропаганде безопасного дорожного движения УГИБДД по КБР).— В Нальчике сегодня прошел очередной этап социального проекта «Мир без барьеров». (ЗАПИСЬ: С.Самофалова, начальник отдела социально- правовой и профилактической работы ММЦ КБР).— В Приэльбрусье начался весенне-летний сезон учебно-тренировочных сборов.