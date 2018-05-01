Радио КБР 16.00 rus — 2018.05.11 16:26

— Юрий Коков поздравил Героя Социалистического труда Николая Евтушенко.— Кабардино-Балкария завершила лесовосстановительные работы в оптимальные сроки.— Кабардино-Балкария расширяет географию поставок инновационных строительных материалов.— Символ 19-й школы города Нальчика, боевой самолет-истребитель «ЯК-18У» времен Великой Отечественной войны возвращён после реставрации .( Руководитель аппарата правительства КБР -А.Гудов.)— Профилактическое мероприятие под названием «Автокресло-детям» проходит сегодня (Старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД капитана полиции А. Моторова.)