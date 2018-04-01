Радио КБР 16.00 rus — 2018.04.26 16:22

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Радио КБР 16.00 kab — 2018.04.26 16:26

— Чернобыль щыхэк1уэдахэр нобэ ягу къагъэк1ыжащ.

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Радио КБР 16.00 bal — 2018.04.26 16:24

— Жамауат Палатаны жыйылыуу болгъанды.

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