Радио КБР 16.00 rus — 2018.04.18 16:21

— «Эльбрусский горнорудный комбинат» выиграл тендер на разработку Тырныаузского месторождения вольфрамо-молибденовых руд.— В КБР наращивают производство текстильной продукции.— В Кабардино-Балкарии начались акарицидные обработки лесов и полей. (ЗАПИСЬ: И.Леонову, ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по КБР).— В Нальчике прошел отборочный этап фестиваля «Студенческая весна-2018». (ЗАПИСЬ: И.Тхагажеева, сотрудник ММЦ КБР).