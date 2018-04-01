Радио КБР 16.00 rus — 2018.04.17 16:30
— Юрий Коков провел сегодня экстренное совещание.
-В Кабардино-Балкарию прибыла делегация посольства Финляндии.
— Подведены итоги первого этапа операции «Дети России-2018».
— Специалисты «Газпром газораспределение Нальчик» обеспечили бесперебойное газоснабжение потребителей во время отопительного сезона.( Советник директора по связям с общественностью ОАО «Газпром газораспределение Нальчик»- В.Иванова.)
— В Кабардино-Балкарии начала свою работу горячая линия по вакцинопрофилактике. (Ведущий специалист управления роспотребнадзора по КБР Т. Луцкая.)

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.04.17 18:31

— Республикэм щы1э бэзэру хъуар къапщытэнущ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.04.17 18:29

— Финляндияны РФ посольствосуну делегациясы КъМ-гъа келгенди.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.04.17 18:28

— Юрий Коков провел сегодня экстренное совещание.

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