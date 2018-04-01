Радио КБР 16.00 rus — 2018.04.17 16:30

— Юрий Коков провел сегодня экстренное совещание.-В Кабардино-Балкарию прибыла делегация посольства Финляндии.— Подведены итоги первого этапа операции «Дети России-2018».— Специалисты «Газпром газораспределение Нальчик» обеспечили бесперебойное газоснабжение потребителей во время отопительного сезона.( Советник директора по связям с общественностью ОАО «Газпром газораспределение Нальчик»- В.Иванова.)— В Кабардино-Балкарии начала свою работу горячая линия по вакцинопрофилактике. (Ведущий специалист управления роспотребнадзора по КБР Т. Луцкая.)