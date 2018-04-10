Радио КБР 16.00 rus — 2018.04.10 16:30

— Сегодня Юрий Коков провел прием граждан по личным вопросам.— Юрий Коков проинспектировал ход ремонтных работ, ведущихся на улице Калюжного.— В КБГУ второй день идет фестиваль «Студенческой весна». (ЗАПИСЬ: И.Долова, пресс-секретарь КБГУ).— Благотворительный фонд «Шаг вперед» открыл сбор средств на строительство манежа для проведения лечебной верховой езды. (ЗАПИСЬ: Л.Аткаева, член попечительского совета).— Товаропроизводители КБР представили свою продукцию на весенней ярмарке в Черкесске.