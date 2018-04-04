Радио КБР 16.00 rus — 2018.04.04 16:29

— В Парламенте КБР состоялись слушания по развитию АПК.(ЗАПИСЬ: Т.Егорова, председатель Парламента КБР).— Следственное управление проведет доследственную проверку по факту нападения на ребенка стаи бродячих собак. .— Сегодня ГПС КБР подвела итоги республиканского конкурса детского творчества. (ЗАПИСЬ: А.Таков, начальник управления организации пожарно-профилактической работы ГПС КБР).— Усилением опорных конструкций линий электропередачи в КБР занимается Федеральная сетевая компания.