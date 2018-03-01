Радио КБР 16.00 rus — 2018.03.30

— Соглашение о создании в Кабардино-Балкарии производственной площадки совместного российско-французского предприятия по крупноузловой сборке канатных дорог перешло в практическую плоскость— Сегодня в КБГУ проходит целый ряд мероприятий(Пресс-секретарь КБГУ- М.Сенич)— В Нальчике проходит научно-практическая конференция «Современные достижения и возможности в практической урологии».(Помощник Министра здравоохранения КБР-Л.Шомахова.)— В Кабардино- Балкарии сегодня пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». (Старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД капитана полиции А. Моторова.)