Радио КБР 16.00 rus — 2018.03.30
— Соглашение о создании в Кабардино-Балкарии производственной площадки совместного российско-французского предприятия по крупноузловой сборке канатных дорог перешло в практическую плоскость.
— Сегодня в КБГУ проходит целый ряд мероприятий(Пресс-секретарь КБГУ- М.Сенич)
— В Нальчике проходит научно-практическая конференция «Современные достижения и возможности в практической урологии».(Помощник Министра здравоохранения КБР-Л.Шомахова.)
— В Кабардино- Балкарии сегодня пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». (Старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД капитана полиции А. Моторова.)

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2018.03.30

— Кемерово къыщыхъуа насыпыншагъэм къыхэк1ыу 1уэхугъуэхэр ягъэ1эпхъуэ

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2018.03.30

— «Севкавренген»заводда канат жолланы жыйышдырлыкъдыла

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.03.30

— Соглашение о создании в Кабардино-Балкарии производственной площадки совместного российско-французского предприятия по крупноузловой сборке канатных дорог перешло в практическую плоскость

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2018.03.30

— Кемерово къыщыхъуа насыпыншагъэм къыхэк1ыу 1уэхугъуэхэр ягъэ1эпхъуэ

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2018.03.30

— «Севкавренген»заводда канат жолланы жыйышдырлыкъдыла

Подробнее