Радио КБР 16.00 rus — 2018.03.20

— Сегодня в Парламенте КБР прошло очередное заседание. (ЗАПИСЬ: Д.Кясова, председатель Контрольно-счетной палаты КБР).— Спасатели продолжают поиски жительницы Лескенского района КБР. (ЗАПИСЬ: К.Беров, главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР)— В музее ИЗО им. А.Ткаченко сегодня открылась выставка национальных ремесел. (ЗАПИСЬ: А.Кунижева, директор Центра эстетического воспитания детей имени Жабаги Казаноко).— В Кабардино-Балкарии ликвидировано 3 подпольных цеха.