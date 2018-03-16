Радио КБР 16.00 rus — 2018.03.16

— Обращение главы Кабардино-Балкарии Ю. Кокова к жителям республики в связи с предстоящими выборами Президента Российской Федерации— Информационный центр МВД по КБР предоставляет целый ряд услуг находящихся в компетенции ведомства( Старший инспектор Группы информационного обеспечения и оказания государственных услуг населению МВД по КБР –О.Трамова.)— Сегодня состоялось первое Заседание Консультативного совета при Председателе Парламента КБР(Председатель Парламента КБР –Т.Егорова.)— Более 300 сотрудников чрезвычайного ведомства Кабардино-Балкарии обеспечат безопасность избирательных участков (Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров.)