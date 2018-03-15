Радио КБР 16.00 rus — 2018.03.15

— В КБР завершилась подготовка к проведению 18 марта выборов Президента России. (ЗАПИСЬ: М.Джаппуев, заместитель председателя Избирательной комиссии КБР, руководитель контрольно-ревизионной службы).— В КБР пройдет Общереспубликанский субботник в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.— Министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР установил размер взноса за капремонт в этом году.— На курорте «Эльбрус» будет реализована летняя программа отдыха АО «Курорты Северного Кавказа».