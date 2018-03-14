Радио КБР 16.00 rus — 2018.03.14

— В Прохладненском р-не обнаружен склад с контрафактной алкогольной продукцией— Два сотрудника Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР оказались под следствием.— Республиканская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, старший инспектор отдела пропаганды безопасного дорожного движения УГИБДД по КБР).— КБГУ сокращает заочное отделение.— В КБР приступили к обучению общественных наблюдателей на сдаче государственной итоговой аттестации.