Радио КБР 16.00 rus — 2018.02.27
— В КБР в долговая нагрузка выросла.
— В Нальчике приводят в порядок терренкур.
— В колонии Нальчика заработает новый лазерный станок.(Зам.начальника колонии, начальник центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ и К1 УФСИН России по КБР -М.Карданов.)
— Сегодня в Нальчике стартовало молодежное первенство СКФО по вольной борьбе.
— Балкарский театр имени Кайсына Кулиева приглашает сегодня на показ спектакля «Африканец» (Директора Балкарского госдрамтеатра М.Жангоразов.)