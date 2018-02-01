Радио КБР 16.00 rus — 2018.02.27

— В КБР в долговая нагрузка выросла— В Нальчике приводят в порядок терренкур.— В колонии Нальчика заработает новый лазерный станок.(Зам.начальника колонии, начальник центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ и К1 УФСИН России по КБР -М.Карданов.)— Сегодня в Нальчике стартовало молодежное первенство СКФО по вольной борьбе.— Балкарский театр имени Кайсына Кулиева приглашает сегодня на показ спектакля «Африканец» (Директора Балкарского госдрамтеатра М.Жангоразов.)