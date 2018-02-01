Радио КБР 16.00 rus — 2018.02.27
— В КБР в долговая нагрузка выросла.
— В Нальчике приводят в порядок терренкур.
— В колонии Нальчика заработает новый лазерный станок.(Зам.начальника колонии, начальник центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ и К1 УФСИН России по КБР -М.Карданов.)
— Сегодня в Нальчике стартовало молодежное первенство СКФО по вольной борьбе.
— Балкарский театр имени Кайсына Кулиева приглашает сегодня на показ спектакля «Африканец» (Директора Балкарского госдрамтеатра М.Жангоразов.)

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.02.27

— «1эщ1агъэл1 щ1алэгъуалэм» я щ1ыналъэ чемпионат нобэ Налшык къыщызэ1уахащ

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.02.27

— В КБР в долговая нагрузка выросла

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Radio
Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2018.02.27

— Медведев Дмитрий Грознэ зэ1ущ1э щригъэк1уэк1ащ

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