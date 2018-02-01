Радио КБР 16.00 rus — 2018.02.15

— Юрий Коков подписал соглашения о сотрудничестве с главой Чувашской Республики Михаил Игнатьев, Фондом «Росконгресс» и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России».— Сегодня состоялось очередное заседание Правительства КБР.— Сегодня в КБГУ прошла встреча архиерея Русской православной церкви, архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта со студентами вуза. (ЗАПИСЬ: Архиепископ Феофилакт).— Сегодня в КБР прошли памятные мероприятия, посвящённые 29 годовщине вывода советских войск из Афганистана.