Радио КБР 16.00 rus — 2018.02.15
— Юрий Коков подписал соглашения о сотрудничестве с главой Чувашской Республики Михаил Игнатьев, Фондом «Росконгресс» и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России».
— Сегодня состоялось очередное заседание Правительства КБР.
— Сегодня в КБГУ прошла встреча архиерея Русской православной церкви, архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта со студентами вуза. (ЗАПИСЬ: Архиепископ Феофилакт).
— Сегодня в КБР прошли памятные мероприятия, посвящённые 29 годовщине вывода советских войск из Афганистана.