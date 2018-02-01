Радио КБР 16.00 rus — 2018.02.15
— Юрий Коков подписал соглашения о сотрудничестве с главой Чувашской Республики Михаил Игнатьев, Фондом «Росконгресс» и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России».
— Сегодня состоялось очередное заседание Правительства КБР.
— Сегодня в КБГУ прошла встреча архиерея Русской православной церкви, архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта со студентами вуза. (ЗАПИСЬ: Архиепископ Феофилакт).
— Сегодня в КБР прошли памятные мероприятия, посвящённые 29 годовщине вывода советских войск из Афганистана.

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.02.15

— Сочи щек1уэк1 инвестицэ форумым КъБ-м зэгуры1уэныгъэ зыбжанэ УФ-м и субъектхэм ирищ1ыл1ащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.02.15

— Сочийде Карелия эм Чувашия бла келишим этилгенди.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.02.15

— Делегация из КБР принимает участие в работе Всероссийского инвестиционного форума «Сочи-2018».

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