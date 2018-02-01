Радио КБР 16.00 rus — 2018.02.09

— Сегодня в Доме правительства КБР состоялась встреча руководителей Росприроднадзора, представляющих регионы СКФО.— МФЦ КБР повел итоги деятельности за 2017 год. (ЗАПИСЬ: Л.Казиев, начальник информационно-аналитического отдела МФЦ КБР).— В Нальчике стартовал фестиваль международного документального кино «Мы в большом мире. Истории из жизни». (ЗАПИСЬ: Ф.Щварц, режиссер фильма «Внуки Альенде»).— С руководителей общественной организации «Вольный аул» сняты обвинения в экстремизме.