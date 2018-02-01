Радио КБР 16.00 rus — 2018.02.07

— Председатель правительства КБР Алий Мусуков встретился с директором макрорегиона «Северный Кавказ» ФГУП «Почта России» Сергеем Муратовым.— Минприроды КБР продолжает мероприятия урегулированию численности хищных животных. (ЗАПИСЬ: М.Чеченов, заместитель руководителя департамента охоты Минприроды КБР).— МЧС России подводит сегодня итоги деятельности за 2017 год. (ЗАПИСЬ: К.Беров, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР).— В финале Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» принимают участие победители регионального этапа.