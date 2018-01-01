Радио КБР 16.00 rus — 2018.01.24 16:35

— В КБР наращивают объемы продукции текстильной и швейной отраслей.— Мария Ласицкене включена в список доверенных лиц В.В. Путина на предстоящих выборах Президента России.— В нормативной базе нет изменений, касающихся изучения родных языков. (ЗАПИСЬ: Н.Емузова, министр образования, науки и по делам молодежи КБР).— Эвакуационные комиссии КБР сегодня подвели итоги своей деятельности за прошлый год. (ЗАПИСЬ: К.Беров, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР).