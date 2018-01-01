Радио КБР 16.00 rus — 2018.01.15 16:20
— Врачи нового перинатального центра в Нальчике спасли недоношенного новорожденного ребенка весом в 450 граммов.
— Республиканская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД).
— Минобрнауки КБР объявил конкурс на получение стипендии Главы региона. (ЗАПИСЬ: К.Лопатина, поясняет главный специалист-эксперт отдела профессионального образования ведомства).

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Радио КБР 16.00 kab — 2018.01.15 16:24

— Кавказкабелыр «Урысейм и товар нэхъыф1ыу 100» зэпеуэм щытек1уащ.

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Радио КБР 16.00 bal — 2018.01.15 16:22

— «Россейни бек иги 100-товары»деген битеуроссей тёрели конкурсну кёрюмдюлерин чыгъаргъандыла

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