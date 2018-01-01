Радио КБР 16.00 rus — 2018.01.15 16:20

— Врачи нового перинатального центра в Нальчике спасли недоношенного новорожденного ребенка весом в 450 граммов.— Республиканская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД).— Минобрнауки КБР объявил конкурс на получение стипендии Главы региона. (ЗАПИСЬ: К.Лопатина, поясняет главный специалист-эксперт отдела профессионального образования ведомства).