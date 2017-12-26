Радио КБР 16.00 rus — 2017.12.26 16:34
— В с. Новополтавское остались без света более тысячи человек (В. СНЕГОВСКОЙ).
— 25 представителей КБР приняли участие в окружном полуфинале федерального конкурса «Лидеры России».
— Молодежный клуб РГО завтра подведет итоги года (Т. МОКАЕВ).
— Прокуратура Майского района выявила нарушения в соблюдаении антикоррупционного законодательства в местной администрации.
— 8 спортсменов из КБР выступят на первом московском Рождественском турнире по спортивной борьбе.