Радио КБР 16.00 rus — 2017.11.29 16:32
— Сегодня состоялось заседание Комитета при Парламенте КБР по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно- энергетическому комплексу. (ЗАПИСЬ: И.Марьяш, депутат Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва).
— Парламент КБР проведет выездное заседание президиума в с.п. Озрек Лескенского муниципального района.
— Правительство КБР утвердило сроки проведения новогодних утренников для школьников.
— Заместитель начальника ГУ МЧС России по КБР Михаил Черный принял участие в брифинге Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в СКФО.

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.11.29 18:37

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий нобэ Мэзкуу щы1ущ1ащ УФ-м финансхэмк1э и министр Силуанов Антон.

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.11.29 18:36

— Юрий Коков къырал ырысхыны хайырланыу жаны бла федеральный агентствону таматасы бла тюбешгенди.

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Радио КБР 18.00 rus — 2017.11.29 18:35

— Сегодня состоялось заседание Комитета при Парламенте КБР по строительству,

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.11.29 16:34

— Сабийхэм я 1уэху дэгъэк1ыным теухуауэ лъэпкъ стратегиер гъэзэщ1энымк1э Советым

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