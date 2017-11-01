Радио КБР 16.00 rus — 2017.11.29 16:32

— Сегодня состоялось заседание Комитета при Парламенте КБР по строительству,жилищно-коммунальному хозяйству и топливно- энергетическому комплексу. (ЗАПИСЬ: И.Марьяш, депутат Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва).— Парламент КБР проведет выездное заседание президиума в с.п. Озрек Лескенского муниципального района.— Правительство КБР утвердило сроки проведения новогодних утренников для школьников.— Заместитель начальника ГУ МЧС России по КБР Михаил Черный принял участие в брифинге Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в СКФО.