Радио КБР 16.00 rus — 2017.11.24 16:28
— Кабардино-Балкария получит дополнительно 250 млн рублей из федерального бюджета.
— Юрий Коков совместно с членами российской делегации на «Петербургском диалоге» возложил цветы к монументу «Воин-освободитель» в Берлине.
— В Кадастровой палате КБР состоится день приема граждан. (ЗАПИСЬ: О.Ворокова, пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра по КБР).
— В КБР функционирует «социальное такси». (ЗАПИСЬ: А.Наумова, заместитель директора Центра социального обслуживания населения).

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.11.24 18:25

— Нобэ Германием къыщызэ1уаха «Бытырбыху диалог» форумышхуэм хэтщ КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Юрий.

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.11.24 18:23

— Парламентни оноучулары лескен районда инсанла бла тюбеширикдиле.

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Радио КБР 18.00 rus — 2017.11.24 18:21

-Кабардино-Балкария получит 250 млн рублей из федерального бюджета.

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Radio
Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2017.11.24 16:31

— Урысеймрэ Германиемрэ я граждан жылагъуэ форумым и ет1уанэ махуэм хиубыдэу

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Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2017.11.24 16:29

— Парламентни оноучулары лескен районда инсанла бла тюбеширикдиле.

Подробнее