Радио КБР 16.00 rus — 2017.11.24 16:28

— Кабардино-Балкария получит дополнительно 250 млн рублей из федерального бюджета.— Юрий Коков совместно с членами российской делегации на «Петербургском диалоге» возложил цветы к монументу «Воин-освободитель» в Берлине.— В Кадастровой палате КБР состоится день приема граждан. (ЗАПИСЬ: О.Ворокова, пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра по КБР).— В КБР функционирует «социальное такси». (ЗАПИСЬ: А.Наумова, заместитель директора Центра социального обслуживания населения).