Радио КБР 16.00 rus — 2017.11.20 16:28
-Сегодня в Республиканском перинатальном центре Нальчика на свет появились первые малыши. (Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета –В.Резник.)
-Сегодня в Нальчике открылся международный театральный фестиваль «Южная сцена».(Директор Таджикского государственного молодежного театра им. М. Вахидова -Т. Бобоев.)
— Дзюдоист из Кабардино-Балкарии Казбек Занкишиев одержал победу на престижном международном турнире в Нидерландах( Президент республиканской Федерации дзюдо -М. Емкужев.)
— Антон Ланге награжден почетной грамотой правительства КБР.

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.11.20 16:30

— КъБ-м и перенатальнэ центрыр къыщызэ1уахым хэтащ республикэ унафэщ1ыр.

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Радио КБР 16.00 bal — 2017.11.20 16:29

-Тырнауузда чабакъ ёсдюрюучюлени жетишимлери.

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Radio
Радио

Радио КБР 16.00 rus — 2017.11.20 16:28

-Сегодня в Республиканском перинатальном центре Нальчика на свет появились первые малыши.

Подробнее