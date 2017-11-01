Радио КБР 16.00 rus — 2017.11.20 16:28
-Сегодня в Республиканском перинатальном центре Нальчика на свет появились первые малыши. (Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета –В.Резник.)
-Сегодня в Нальчике открылся международный театральный фестиваль «Южная сцена».(Директор Таджикского государственного молодежного театра им. М. Вахидова -Т. Бобоев.)
— Дзюдоист из Кабардино-Балкарии Казбек Занкишиев одержал победу на престижном международном турнире в Нидерландах( Президент республиканской Федерации дзюдо -М. Емкужев.)
— Антон Ланге награжден почетной грамотой правительства КБР.