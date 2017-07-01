Радио КБР 16.00 rus — 2017.07.14 16:10

— Михаил Мамиашвили поблагодарил руководство Кабардино-Балкарии за значительный вклад в развитие спортивной борьбы, подготовку спортсменов высокого уровня— Нина Емузова провела совместное заседание Общественного совета и Коллегии ведомства.— Сегодня стартовал чемпионат первенства СКФО по шахматам среди ветеранов. (Почетный президент Федерации шахмат и шашек КБР- М.Кармов.)— В Нальчике перекрыта улица Захарова.— Очередное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет сегодня.(Старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД капитан полиции- А Моторова.)