Радио КБР 16.00 rus — 2017.07.14 16:10
— Михаил Мамиашвили поблагодарил руководство Кабардино-Балкарии за значительный вклад в развитие спортивной борьбы, подготовку спортсменов высокого уровня.
— Нина Емузова провела совместное заседание Общественного совета и Коллегии ведомства.
— Сегодня стартовал чемпионат первенства СКФО по шахматам среди ветеранов. (Почетный президент Федерации шахмат и шашек КБР- М.Кармов.)
— В Нальчике перекрыта улица Захарова.
— Очередное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет сегодня.(Старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД капитан полиции- А Моторова.)