Радио КБР 16.00 rus — 2017.07.13 16:10

— В Минприроды КБР обсудили санитарное состояние республики— Делегация из КБР представит свои работы на третьей смене Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».— На дорогах КБР идет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». (ЗАПИСЬ: А. Моторова, старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по КБР).— В Нальчике состоится 7 чемпионат первенства СКФО по шахматам среди ветеранов. (ЗАПИСЬ: М.Кармов, почетный президент ФШШ КБР).