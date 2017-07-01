Радио КБР 16.00 rus — 2017.07.13 16:10
— В Минприроды КБР обсудили санитарное состояние республики.
— Делегация из КБР представит свои работы на третьей смене Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».
— На дорогах КБР идет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». (ЗАПИСЬ: А. Моторова, старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по КБР).
— В Нальчике состоится 7 чемпионат первенства СКФО по шахматам среди ветеранов. (ЗАПИСЬ: М.Кармов, почетный президент ФШШ КБР).