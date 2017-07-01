Радио КБР 16.00 rus — 2017.07.07 16:10

— Сегодня состоялось совместном заседании постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в КБР и Совета по экономической и общественной безопасности КБР. (Начальник УФСИН КБР –М.Маржохов.)— В КБР устраняют последствия неблагоприятных погодных условий.— В Кабардино-Балкарии сегодня проходит ежегодный фестиваль «Алтын къол».(Председатель фонда помощи сохранению памятников истории и культуры «100 шагов к Кайсыну»- Х. Тетуев.)— Мария Кучина вновь прыгнула выше всех в мире.