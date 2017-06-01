Радио КБР 16.00 rus — 2017.06.26 16:29
— Сегодня Международный день борьбы с наркоманией. (ЗАПИСЬ: А.Лазарев, руководитель направления помощи наркозависимым синодального отдела по благотворительности РПЦ).
— В Нальчике пройдут мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков и празднованию Дня молодежи России. (ЗАПИСЬ: Л.Мамхегова, ведущий специалист управления по физической культуре, спорту и делам молодежи г.о.Нальчик).
— ММЦ КБР проводит семинары в сфере бизнеса и индивидуального предпринимательства. (ЗАПИСЬ: Р.Апажихова, менеджер проекта).

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.06.26 16:34

-КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э нэщ1ик1ыж хьидым и щ1ыхьк1э июным и 26-р республикэм мылэжьэгъуэ махуэу …

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Радио КБР 16.00 bal — 2017.06.26 16:31

— Республиканы башчысы Юрий Коков парламентни президиуму бла тюбешгенди.

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Радио

Радио КБР 16.00 rus — 2017.06.26 16:29

— Сегодня Международный день борьбы с наркоманией.

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