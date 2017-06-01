Радио КБР 16.00 rus — 2017.06.26 16:29

— Сегодня Международный день борьбы с наркоманией.(ЗАПИСЬ: А.Лазарев, руководитель направления помощи наркозависимым синодального отдела по благотворительности РПЦ).— В Нальчике пройдут мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков и празднованию Дня молодежи России. (ЗАПИСЬ: Л.Мамхегова, ведущий специалист управления по физической культуре, спорту и делам молодежи г.о.Нальчик).— ММЦ КБР проводит семинары в сфере бизнеса и индивидуального предпринимательства. (ЗАПИСЬ: Р.Апажихова, менеджер проекта).