Радио КБР 16.00 rus — 2017.06.26 16:29
— Сегодня Международный день борьбы с наркоманией. (ЗАПИСЬ: А.Лазарев, руководитель направления помощи наркозависимым синодального отдела по благотворительности РПЦ).
— В Нальчике пройдут мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков и празднованию Дня молодежи России. (ЗАПИСЬ: Л.Мамхегова, ведущий специалист управления по физической культуре, спорту и делам молодежи г.о.Нальчик).
— ММЦ КБР проводит семинары в сфере бизнеса и индивидуального предпринимательства. (ЗАПИСЬ: Р.Апажихова, менеджер проекта).