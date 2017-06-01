Радио КБР 16.00 rus — 2017.06.20 16:37

— В вузах КБР стартовала приемная компания.(ЗАПИСЬ: Т. Гогзоков, ответственный секретарь приемной комиссии КБГУ).— КБГУ подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт».— В Черекском районе подвели итоги профессионального конкурса «Воспитатель года-2017». (ЗАПИСЬ: М.Гериева, ведущий специалист управления образования и молодежной политики Черекского р-на).— В ММЦ КБР проходят консультации по разработке социальных проектов для «Машука-2017». (ЗАПИСЬ: С.Самофалова, начальник отдела ММЦ).