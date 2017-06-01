Радио КБР 16.00 rus — 2017.06.09 16:27

— Сегодня Глава КБР Юрий Коков провел рабочее совещание по вопросам переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.— В Нальчике прошло заседание Комиссии Правительства КБР по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЗАПИСЬ: В.Болотоков, вице-премьер Правительства КБР).— Сегодня в Детском центре «Радуга» наградили победителей Всероссийского конкурса «Семья года- 2016». (ЗАПИСЬ: А.Каскулова, председатель Союза женщин КБР).— ПФР опубликовал отчет о деятельности в 2016 году. (ЗАПИСЬ: М.Битоков, руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР).