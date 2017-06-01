Радио КБР 16.00 rus — 2017.06.08 16:27

— В Парламенте КБР в эти минуты проходит заседание на тему основных направлений тарифной политики в ЖКХ.— Глава КБР Юрий Коков сегодня подписал распоряжение о введении карантина в Нальчике.— Сотрудники МЧС по КБР сегодня проинспектировали прогимназию № 66 г. Нальчик (К. БЕРОВ)— В Приэльбрусье сегодня прибыла экспедиция из Казахстана «По следам предков» (А. ТАРИМ)— Борец из КБР Али Соблиров стал «бронзовым» призером Открытого первенства по вольной борьбе среди юношей.