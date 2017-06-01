Радио КБР 16.00 rus — 2017.06.08 16:27
— В Парламенте КБР в эти минуты проходит заседание на тему основных направлений тарифной политики в ЖКХ.
— Глава КБР Юрий Коков сегодня подписал распоряжение о введении карантина в Нальчике.
— Сотрудники МЧС по КБР сегодня проинспектировали прогимназию № 66 г. Нальчик (К. БЕРОВ)
— В Приэльбрусье сегодня прибыла экспедиция из Казахстана «По следам предков» (А. ТАРИМ)
— Борец из КБР Али Соблиров стал «бронзовым» призером Открытого первенства по вольной борьбе среди юношей.

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.06.08 18:33

— Нобэ социальнэ лэжьак1уэхэм я махуэщ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.06.08 18:33

— Республиканы башчысы Юрий Коков социальный ишчилени байрам кюнлери бла алгъышлагъанды.

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Радио КБР 18.00 rus — 2017.06.08 18:32

— В Правительстве КБР обсудили ход строительства ДК в муниципалитетах

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