Радио КБР 16.00 rus — 2017.06.07 16:35

— В КБР объявлено штормовое предупреждение.(ЗАПИСЬ: Ахмед Алтудов, старший специалист – эксперт по связям с общественностью ГУ МЧС России по КБР).— В детском пришкольном лагере с. Бабугент прошли конкурсы и спортивные соревнования на противопожарную тематику. (ЗАПИСЬ: Н.Соколова , начальник группы противопожарной профилактики Черекского района ГПС).— ГИБДД проверяет транспортные средства, задействованные в пассажирских перевозках. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД).— О вечере Леонида Шогенова в КБГУ. (ЗАПИСЬ: И.Долова, пресс-секретарь КБГУ).