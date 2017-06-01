Радио КБР 16.00 rus — 2017.06.07 16:35
— В КБР объявлено штормовое предупреждение. (ЗАПИСЬ: Ахмед Алтудов, старший специалист – эксперт по связям с общественностью ГУ МЧС России по КБР).
— В детском пришкольном лагере с. Бабугент прошли конкурсы и спортивные соревнования на противопожарную тематику. (ЗАПИСЬ: Н.Соколова , начальник группы противопожарной профилактики Черекского района ГПС).
— ГИБДД проверяет транспортные средства, задействованные в пассажирских перевозках. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД).
— О вечере Леонида Шогенова в КБГУ. (ЗАПИСЬ: И.Долова, пресс-секретарь КБГУ).